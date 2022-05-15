ألمانيا: سلوك روسيا يصل إلى حد إلغاء اتفاق تعاون مع الناتو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

تواصل الدول الأوروبية انتقاد سلوك روسيا في حربها على أوكرانيا، والوقوف الى جانب القوات الأوكرانية ودعمها من خلال إمدادها بالأسلحة المتنوعة.

في هذا السياق، اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك” اليوم الأحد، أن سلوك روسيا يصل إلى حد إلغاء اتفاق تعاون مع حلف شمال الأطلسي، يعود لعام 1997، من جانب واحد.

وأضافت بيربوك في مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع لوزراء خارجية الحلف: “أوضحت الحكومة الروسية أن القانون التأسيسي لحلف شمال الأطلسي وروسيا لم يعد يعني لها شيئا. لذا علينا الآن الاعتراف بأن روسيا ألغت هذا القانون الأساسي من جانب واحد وليس حلف شمال الأطلسي”.

وقد صيغ الاتفاق لبناء الثقة والحد من وجود قوات الطرفين في شرق أوروبا.

وعلق حلف شمال الأطلسي التعاون العملي مع روسيا في عام 2014 بعد استيلاء موسكو على شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وعلقت روسيا عمل بعثتها لدى الحلف وأغلقت مكتبه في موسكو في أكتوبر تشرين الأول 2021 ردا على طرد دبلوماسيين روس.

على صعيد آخر، ذكرت المسؤولة الألمانية أن فنلندا والسويد بالفعل عضوان من حيث الجوهر في حلف شمال الأطلسي لا ينقصهما سوى بطاقة العضوية الرسمية.

وقالت: “السويد وفنلندا ليستا مجرد شريكتين وصديقتين، بل كانتا منذ فترة طويلة من أفراد الأسرة الأوروبية. ومن ثم ندعم بالكامل كافة القرارات التي تتخذونها الآن بهدف ضمان أمنكما”.