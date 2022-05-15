حرب أوكرانيا.. كييف تنشر مدافع أميركية جديدة على الخطوط الأمامية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت السفارة الأميركية في كييف اليوم الأحد أن أوكرانيا نشرت العديد من مدافع الهاوتزر الأميركية الجديدة من طراز إم-777 على الخطوط الأمامية، وأن واشنطن سلمت كييف جميع المدافع التسعين التي كان من المقرر إرسالها باستثناء واحد.

وتأتي شحنة “الهاوتزر إم-777” ضمن إنفاق أميركي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط. ويُنظر إلى المدافع إم-777 على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.

وأعادت السفارة الأميركية نشر تسجيل مصور من الجيش الأوكراني لجنود من كييف أثناء تلقيهم تدريبًا على استخدام هذه الأسلحة.

في هذا السياق، كتبت السفارة على تويتر “مدافع هاوتزر إم-777 قيد التشغيل. وهي جزء من أحدث حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

وأضافت “أرسلت الولايات المتحدة جميع مدافع الهاوتزر التسعين، باستثناء واحد، وهي موجودة الآن في أوكرانيا ونُشر العديد منها على الخطوط الأمامية”.

وكان وزير الخارجية الأوكراني “دميترو كوليبا” أعلن اليوم الأحد أنه اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” في برلين وأن “المزيد من الأسلحة والمساعدات الأخرى في طريقها إلى أوكرانيا”.

وفي تغريدة على تويتر قال كوليبا: “اتفقنا على العمل معا عن كثب لضمان وصول صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية إلى المستهلكين في أفريقيا وآسيا”.

كما أعرب عن امتنانه للوزير بلينكن وللولايات المتحدة على ريادتها ودعمها الذي لا يتزعزع.

ومن المقرر أن يُطلع كوليبا اجتماعا لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في برلين اليوم الأحد على الوضع على الأرض في أوكرانيا وكيف يمكن للحلف تقديم المزيد من المساعدة لبلاده في تصديها للغزو الروسي المستمر منذ 12 أسبوعا.