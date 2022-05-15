شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تعتزم طلب الانضمام إلى «الناتو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد، اليوم الأحد، أنه يعتزم تقديم طلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، أوضح أن انضمام فنلندا والسويد للحلف "سيعزز أمننا المشترك ويظهر أن أبوابنا لا تزال مفتوحة وأن العدوان لا يؤتي ثماره".

وأكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين اليوم الأحد، أن بلدهما يرغب في الانضمام لحلف الناتو وأنه سيتقدم بطلب للانضمام لعضوية الحلف العسكري.

ورسميا لا يزال يتعين أن يقر البرلمان هذه الخطوة، وهو أمر في حكم المؤكد نظرا لأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم قد أعطى موافقته أمس بالفعل لهذه الخطوة، ووصف نينيستو الأمر بأنه بداية عهد جديد لفنلندا.