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بغداد - ياسين صفوان - "الفلافل" ملاذ العراقيين الفقراء وسط ازمتين اقتصادية وسياسية سببتا تراجعا بالحالة المادية للمواطنين

الفلافل اكلة الفقراء، الموظف والعامل وسائق الاجرة، كلهم يقفون هنا لرخص سعرها وسط ازمة اقتصادية خانقة اضرت بالعديد من شرائح المجتمع.



الفلافل والسياسة نقيضان لايتفقان فبينما يلتف المواطنون بطوابير حول الاولى يبتعدون عن الثانية التي لم يجنوا منها سوى الصراع والخلاف الذي لم يقدم شيئا