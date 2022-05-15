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'الفلافل' ملاذ العراقيين الفقراء

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بغداد - ياسين صفوان - "الفلافل" ملاذ العراقيين الفقراء وسط ازمتين اقتصادية وسياسية سببتا تراجعا بالحالة المادية للمواطنين

الفلافل اكلة الفقراء، الموظف والعامل وسائق الاجرة، كلهم يقفون هنا لرخص سعرها وسط ازمة اقتصادية خانقة اضرت بالعديد من شرائح المجتمع.


الفلافل والسياسة نقيضان لايتفقان فبينما يلتف المواطنون بطوابير حول الاولى يبتعدون عن الثانية التي لم يجنوا منها سوى الصراع والخلاف الذي لم يقدم شيئا
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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