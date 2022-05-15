انت الان تتابع خبر زلزال يضرب وسط ايران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعرضت مدينة راور في محافظة كرمان (وسط ايران) الى زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، ولم ترد أنباء لحد الآن عن وقوع أي خسائر.