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الفتلاوي تطالب رئيس البرلمان بإلغاء إعمام يخص اللغة الكردية

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بغداد - ياسين صفوان - كشفت النائبة حنان الفتلاوي، الاحد، عن صدور إعمام من النائب الثاني لرئيس البرلمان يخص اللغة الكردية، مطالبة رئيس البرلمان بإلغاء الإعمام الذي وصفته بالمخالف للدستور.

وقالت الفتلاوي في تغريدة على "تويتر"، إن "النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يصدر إعماماً يرفض فيه كتب النواب ما لم تذكر في الفورما اللغة الكردية ويبدو انه لم يقرأ نص المادة ٤ -ثانيا-ب من الدستور والتي نصت على ان مخاطبات مجلس النواب من الممكن ان تكون بأي من اللغتين".

 

وأضافت "طالبت رئيس المجلس بإلغاء الاعمام المخالف للدستور".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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