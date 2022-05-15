الخلية تكشف تفاصيل اشتباكات كركوك

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قطعات اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتنسيق مع المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ، وخلال عملية امنية في وادي زغيتون غربي محافظة كركوك، تمكنت من قتل اثنين من الدواعش".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باندلاع اشتباك بين القوات الأمنية وعناصر داعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية في قيادة المقر المتقدم بكركوك تشتبك مع عناصر داعش ضمن قرية ابو خناجر".

وأشار إلى أن الاشتباك أسفر لغاية لحظة كتابة الخبر، عن "مقتل عنصرين من داعش والاستيلاء على اعتدة ومعدات"، مبيناً أن "الاشتباك أسفر أيضاً عن مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية".