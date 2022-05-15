انت الان تتابع خبر لبنان..الانتخابات التشريعية 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ نحو 4 ملايين ناخب

يصوت اللبنانيون لاختيار 128 نائبا برلمانيا يمثلون 15 دائرة انتخابية

يتنافس في الانتخابات 719 مرشحا موزعين على 48 قائمة انتخابية ومنضوين تحت 103 لوائح



المرحلة الأولى من الانتخابات شملت المغتربين وبلغت نسبة المشاركة فيها 60 بالمئة

أكثر من 150 ألف لبناني اقترعوا في الخارج من اصل 225 ألفا في 58 دولة