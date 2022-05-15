شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: انضمام فنلندا والسويد للحلف خطوة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقرار فنلندا السعي للانضمام إلى الحلف الدفاعي، معتبرا ذلك "خطوة تاريخية"، عقب غزو روسيا لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، إن انضمام فنلندا والسويد للحلف "سيعزز أمننا المشترك ويظهر أن أبوابنا لا تزال مفتوحة وأن العدوان لا يؤتي ثماره".

وأكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين اليوم الأحد، أن بلدهما يرغب في الانضمام لحلف الناتو وأنه سيتقدم بطلب للانضمام لعضوية الحلف العسكري.

ورسميا لا يزال يتعين أن يقر البرلمان هذه الخطوة، وهو أمر في حكم المؤكد نظرا لأن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم قد أعطى موافقته أمس بالفعل لهذه الخطوة، ووصف نينيستو الأمر بأنه بداية عهد جديد لفنلندا.