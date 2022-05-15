شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تنشر مدافع «الهاوتزر» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السفارة الأمريكية في كييف اليوم الأحد، إن أوكرانيا نشرت العديد من مدافع الهاوتزر الأمريكية الجديدة من طراز إم-777 على الخطوط الأمامية وإن واشنطن سلمت كييف جميع المدافع التسعين التي كان من المقرر إرسالها باستثناء واحد.

وتأتي شحنة الهاوتزر إم-777 ضمن إنفاق أمريكي ضخم على الأسلحة الموجهة لمساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير شباط، ويُنظر إلى المدافع إم-777 على أنها مهمة بشكل خاص بالنظر إلى مداها البعيد ودقتها.

وأعادت السفارة الأمريكية نشر تسجيل مصور من الجيش الأوكراني، لجنود من كييف، أثناء تلقيهم تدريبا على استخدام هذه الأسلحة.

وكتبت السفارة على تويتر "مدافع هاوتزر إم-777 قيد التشغيل وهي جزء من أحدث حزمة مساعدات قيمتها 800 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية".