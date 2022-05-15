بريتني سبيرز تعلن فقد جنينها

15 مايو , 2022
المغنية بريتني سبيرز.
نشرت المغنية بريتني سبيرز يوم السبت على حسابها على إنستغرام خبر فقد جنينها بعد نحو شهر من إعلان حملها من زوجها سام أصغري.
وقالت سبيرز إنها مرت بوقت عصيب وربما كان عليها أن تنتظر قبل إعلان حملها.
وكانت سبيرز (40 عاماً) قد أعلنت حملها وزواجها من أصغري( 28 عاماً) في 11 أبريل نيسان على إنستغرام.
وسبيرز أم لمراهقين من زواجها السابق من المغني كيفن فيدرلاين.
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