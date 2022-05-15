إصابة عسكريين اثنين بإطلاق نار شمال لبنان

15 مايو , 2022
جنود من الجيش اللبناني في عكار شمال لبنان (أرشيفية - رويترز)
أصيب عسكريان لبنانيان بجروح اليوم (الأحد)، بعد إقدام مواطن على إطلاق النار عليهما في عكار شمال البلاد.
وقال الجيش اللبناني، في بيان صحافي إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت مواطناً اليوم بمنطقة ضهر نصار في عكار لإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه المركز العسكري في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عسكريَّين.
وأشار إلى أن عناصر المركز ردوا على مطلق النار بالمثل، ما أدى إلى إصابته، لافتاً إلى أنه تم ضبط السلاح الحربي المستخدم مع ذخيرته.
وحسب البيان، «سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
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