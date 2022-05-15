انت الان تتابع خبر الأمن يشتبك مع داعش ويقتل عنصرين منهم في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع اشتباك بين القوات الأمنية وعناصر داعش في محافظة كركوك.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية في قيادة المقر المتقدم بكركوك تشتبك مع عناصر داعش ضمن قرية ابو خناجر".
وأشار إلى أن الاشتباك أسفر لغاية اللحظة، عن "مقتل عنصرين من داعش والاستيلاء على اعتدة ومعدات"، مبيناً أن "الاشتباك أسفر أيضاً عن مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية".
وأشار إلى أن الاشتباك أسفر لغاية اللحظة، عن "مقتل عنصرين من داعش والاستيلاء على اعتدة ومعدات"، مبيناً أن "الاشتباك أسفر أيضاً عن مقتل أحد منتسبي القوات الأمنية".