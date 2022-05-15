"فاينانشال تايمز": مودي يحقق انتصارات في الغرب ويتمسك بعلاقته مع روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات

اعتبرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نجح في تحقيق انتصارات دبلوماسية، وذلك رغم أنه رفض قطع العلاقات مع روسيا، بعد الغزو الذي تشنّه الأخيرة على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.



وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني: ”استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناريندرا مودي بالأحضان في قصر الإليزيه، بعد فترة قصيرة من إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، وفي برلين، رحّب المستشار الألماني أولاف شولتز بشريكه العظيم، بينما أغدق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المديح عليه خلال زيارته إلى نيودلهي، ووصفه بالصديق الخاص“.

وأضافت: ”تمثل هذه المودة من جانب قادة أوروبيين تجاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تتويجا لفترة محمومة من الدبلوماسية الدولية التي قام بها مودي، رغم رفضه قطع العلاقات مع روسيا، في أعقاب غزو أوكرانيا“.