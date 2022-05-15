الناتو مستعد لتعزيز "الضمانات الأمنية" لفنلندا والسويد قبل انضمامهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

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أكد الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأحد، استعداد التكتل العسكري تعزيز ”الضمانات الأمنية“ لفنلندا والسويد قبل انضمامهما، ولا سيما من خلال ترسيخ وجود الناتو في البلدين، وفق ما نقلته وكالة ”فرانس برس“.



وقال ستولتنبرغ في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف في برلين إن ”فنلندا والسويد تبديان مخاوف حيال الفترة الانتقالية… سنحاول تسريع العملية“.

وأعرب الأمين العام للحلف الأطلسي، عن ”ثقته“ في التوصل إلى تسوية مع تركيا حول مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل العسكري.