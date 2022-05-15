قمة متوقّعة بين بايدن ونظيره الكوري الجنوبي الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

يستعد الرئيسان الأميركي والكوري الجنوبي لعقد قمة لمناقشة “استفزازات” كوريا الشمالية بالاضافة الى مواضيع أخرى تتعلق بالأمن الاقتصادي والتعاون الثنائي.

في هذا السياق، أفاد مسؤول بارز في سيئول، اليوم الأحد، بأن رئيس كوريا الجنوبية “يون سوك يول” ونظيره الأميركي “‏جو بايدن” سيناقشان الاستفزازات الكورية الشمالية.‏

وأشار الى أن قمتهما الأولى، التي ستعقد يوم الجمعة المقبل في سيئول، ستناقش الأمن الاقتصادي والمساهمات في القضايا الدولية العالقة، وكذلك التعاون الثنائي في قضايا سلسلة التوريد، والتكنولوجيات الناشئة، ومواضيع أخرى تتعلق بالأمن الاقتصادي، وفقا لوكالة “يونهاب” الكورية.

ومن المتوقع أن يصل بايدن إلى العاصمة الكورية، يوم الجمعة، لحضور القمة مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد في اليوم التالي، قبل أن يزور اليابان يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى قارة آسيا، منذ تنصيبه العام الماضي.

وأكد المسؤول البارز أن “الأولوية القصوى للرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، في القمة هي بناء الثقة مع بايدن، وزيادة تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية وأميركا، وكذلك والموقف الدفاعي المشترك”.

وبالنسبة للتكهنات بأن يون قد يقوم بزيارة متبادلة لأميركا، الشهر المقبل، قال المسؤول الكوري الجنوبي إنه “لا توجد خطط على ما يبدو لزيارة الرئيس للولايات المتحدة في حزيران”.

وتحتفظ أميركا حاليا بنحو 28500 جندي في كوريا الجنوبية لردع العدوان الكوري الشمالي، وهو إرث من الحرب الكورية 1950-53 التي انتهت بهدنة، وليس معاهدة سلام.

وسيتم عقد أول قمة بين الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي، في المكتب الرئاسي الجديد في يونغسان في وسط سيئول.