مصر.. الجيش يعلن مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمات في سيناء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

تواصل قوات الجيش المصري جهودها للقضاء على الجماعات “الإرهابية” في سيناء، بعد أسبوع دموي أدى الى مقتل عدد من الجنود المصريين.

في السياق، أعلنت القوات المسلحة المصرية مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمات لعدد من الأوكار في سيناء.

ووفقا لبيان نشره المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عبر حسابه في “تويتر”، فقد أكّد أن الجيش المصري يواصل جهوده فى القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، معلنًا مقتل (4) أفراد تكفيريين”، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم .

المتحدث العسكري أفاد بأنّ القوات المصرية حاصرت ودمّرت عددًا من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، لافتًا إلى أن القوات الجوية نجحت فى تدمير 3 عربات دفع رباعي، وعدد من الأوكار شمالي سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها.

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، كما تم ضبط (2) أربي جي و(3) رشاش متعدد ومسدس و(60) طلقة أنواع.

الى ذلك، ذكر المتحدث العسكري أنّه “أثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاماً ناسفاً وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة، و21 هاتف محمول و3 لاب توب وتابلت”.

وشدد على أن القوات المسلحة تواصل “جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجة للدولة بعزيمة لاتلين، وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم”، وفقا لنص البيان.