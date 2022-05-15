وكالة "بلومبرغ": "الناتو" قد يعلن روسيا "تهديدا مباشرا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن حلف الناتو في مفهومه الاستراتيجي الجديد المتوقع تبنيه في يونيو القادم قد يصنف روسيا كـ"تهديد مباشر" له.



ونقلت الوكالة اليوم الأحد عن مسؤول في الناتو قوله إن الحلفاء في المفهوم الاستراتيجي الجديد "من المتوقع أن يبرزوا سلوك روسيا كتهديد مباشر"، كما سيتطرقون إلى كيفية دعم الدول المجاورة (لروسيا) المعرضة لخطر الإكراه والعدوان".

وأشار مصدر الوكالة إلى أن أعضاء الناتو من المرجح أن يبقوا الباب مفتوحا أمام إمكانية إحياء علاقات حلف شمال الأطلسي مع موسكو "إذا غيرت سلوكها"، مضيفا أن الوثيقة ستتناول أيضا قضية الصين وعلاقاتها مع روسيا.

ومن المتوقع أن يتبني الحلف مفهوما استراتيجيا جديدا خلال قمة سيعقدها في مدريد في شهر يونيو القادم، وهذا المفهوم سيحدد أولويات الحلف للسنوات القادمة.

وتبنى الحلف النسخة الحالية من مفهومه الاستراتيجي في عام 2010 وهو يصنف فيها روسيا "شريكا"، ومن المتوقع أن يتم إلغاء هذا التصنيف في النسخة القادمة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد غير المسبوق من حدة التوترات بين روسيا والناتو في ظل مواصلة موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا وتقديم الحلف دعما عسكريا مكثفا إلى حكومة كييف.