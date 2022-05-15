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قوات الجيش المصري تقتل 4 مسلحين وتضبط أسلحة شمال سيناء

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الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 4 مسلحين، وضبط عدد من الأسلحة والذخيرة، خلال مواجهاتها مع العناصر المسلحة بشمال سيناء.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم، أن القوات نجحت في تدمير 4 عربات دفع رباعي، وعدد من الأوكار تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ مخططاتها.

كما تم ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار "TNT".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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