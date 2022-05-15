شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش المصري تقتل 4 مسلحين وتضبط أسلحة شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات المسلحة المصرية عن مقتل 4 مسلحين، وضبط عدد من الأسلحة والذخيرة، خلال مواجهاتها مع العناصر المسلحة بشمال سيناء.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم، أن القوات نجحت في تدمير 4 عربات دفع رباعي، وعدد من الأوكار تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ مخططاتها.

كما تم ضبط عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار "TNT".