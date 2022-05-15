شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنفاذ قراراته وخاصة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

ودعت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الـ "74" لنكبة الشعب الفلسطيني، مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وكفيلة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها ضد الفلسطينيين، والتحرك الفوري بعيداً عن المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، واتخاذ خطوات جادة وواضحة وحازمة بتدابير عملية محددة نصت عليها القوانين الدولية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه وانتهاكاته وممارساته والخضوع لإرادة المجتمع الدولي في تحقيق السلام العادل لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى وطنه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واستنكر البيان ما خلفته النكبة الأليمة من آثار تدميرية وما لحق بالشعب الفلسطيني من تشريد ومعاناة، مثمنًا نضالهم وتضحياتهم من أجل استعادة حقوقهم المشروعة.