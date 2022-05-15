عبد الله بن طوق المري يؤكد أن محمد بن زايد يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفع وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أسمى آيات التبريكات لانتخابه رئيساً للدولة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خير خلف لخير سلف.



وأضاف أن تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة الدولة، يسطر تاريخاً جديداً في مسيرة النهضة والتقدم والازدهار تواصلها الدولة تحت قيادة قائد استثنائي.. قائد الفكر والقيم والمبادئ.. قائد مسيرة المستقبل.

وقال وزير الاقتصاد "نبايعك سيدي صاحب السمو على الولاء والطاعة، ونسأل الله تعالى أن يحفظك ويوفقك ويُسدد خطاك".