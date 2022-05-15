مقتل 6 أشخاص في هجوم انتحاري في باكستان.. بينهم جنود وأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في هجوم انتحاري في المنطقة القبلية شمال غربي باكستان، حيث تزايدت الهجمات التي يشنها مسلحون ضد قوات الأمن.



وقالت العلاقات العامة المشتركة بين الخدمات في باكستان، وهي الجناح الإعلامي للجيش، في بيان اليوم الأحد إن "ثلاثة جنود وثلاثة أطفال قتلوا في هجوم انتحاري".

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن انتحارياً فجر نفسه بالقرب من مركبة عسكرية بينما كان الجنود يقومون بدورية في المنطقة في وقت متأخر أمس السبت.

ووقع الهجوم في منطقة وزيرستان الشمالية بالقرب من الحدود مع أفغانستان، وهي منطقة كانت ذات يوم معقلاً للقاعدة وطالبان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وكثفت طالبان الباكستانية، التي تعرف أيضا باسم تحريك طالبان باكستان، عمليات العنف في الشهور الماضية.