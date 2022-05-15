لندن تؤكد أن روسيا فقدت ثلث قواتها البرية في الحرب الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت الاستخبارات البريطانية أن روسيا فقدت ثلث قواتها البرية وفقد هجومها في دونباس زخمه ولم يمض بشكل كبير حسب الجدول المحدد.



وأضافت "على الرغم من التقدم الأولي على نطاق ضيق، فشلت روسيا في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض خلال الشهر الماضي بينما تكبدت مستويات عالية باستمرار من الاستنزاف.

وطبقاً لأحدث تحليل من وزارة الدفاع البريطانية فإن تلك التأخيرات "من شبه المؤكد" أن تتفاقم بسبب فقدان عوامل التمكين الرئيسية مثل معدات إنشاء الجسور والاستخبارات وطائرات بدون طيار للمراقبة والاستطلاع.

وأضاف "كانت معدات إنشاء الجسور الروسية شحيحة طوال فترة الصراع، مما أدى إلى إبطاء وتقييد المناورة الهجومية" طبقاً للتحديث الذي أشار إلى أن الطائرات الروسية بدون طيار أساسية للوعي التكتيكي وتوجيه المدفعية، لكنها كانت عرضة للقدرات وسائل الدفاع الأوكرانية المضادة للطائرات".