شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يهنئ الشيخ محمد بن زايد برئاسة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الشيخ محمد بن زايد لرئاسته الإمارات، وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق،:"يطيب لي أن أتقدم باسمي واسمكم ... بخالص الأمنيات بالتوفيق ... للشيخ محمد بن زايد ... في مواصلة مسيرة التطور والازدهار ... للشقيقة الإمارات... واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... متمنين لأشقائنا في دولة الإمارات دوام التقدم والعزة والرقي".