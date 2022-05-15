شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على الراحل الشيخ خليفة بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دقيقة حدادا على الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذى انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة 13 مايو، بعد رحلة طويلة من البذل والعطاء.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،: "بأسمي وأسمكم نشاطر دولة الامارات المصاب الجلل، ونتقدم بأحر التعازى لأنفسنا ولإخواننا بالإمارات"، وأضاف "رحم الله فقيد العروبة".