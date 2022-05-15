شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط يتقدم بمقترح لتقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة موجه الى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حول تقنين أوضاع اللاجئين والمهاجرين في مصر.

وقال النائب محمود القط، إن جمهورية مصر العربية يعيش فيها ما يزيد عن 6 مليون لاجئ ومهاجر طبقا لآخر إحصائيات ويتم معاملتهم في مصر معاملة كريمة، كما يعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما أن مصر لا تقيم معسكرات للاجئين بل إنهم يعيشون بطريقة طبيعية بين المصريين.

وأشار النائب محمود القط الى أن هناك العديد من اللاجئين والمهاجرين في مصر انتهت إقامتهم ولم يتم تجديدها، موضحا أن هذا له آثار سلبية عديدة سيتم توضيحها في المذكرة الإيصاحية للمقترح، مقترحا أن تكون هناك آليات واضحة في إطار زمنى محدد لتقنين أوضاع جميع اللاجئين والمهاجرين في مصر.