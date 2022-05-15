شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "شباب الشيوخ" تناقش مقترح إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اجتماعين اليوم الأحد، الأول لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبى بشأن إنشاء هيئة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، كما تناقش في اجتماعها الثانى الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علوانى والنائب صالح سلطان بشأن استغلال وتطوير القرية الأوليمبية بمطروح.

فيما تناقش لجنة الصحة اقتراح برغبة مقدم من النائب نصيف حفناوى العفيفى، بشأن الموافقة على إعادة فتح مستشفى قليوب الجديدة، كما تناقش اقتراح برغبة مقدم من نفس النائب بشأن مستشفى القناطر الخيرى للحروق.