شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: لن نسمح لروسيا بإطالة معاناة الشعب عبر المحادثات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن بلاده لن تسمح للجانب الروسي بإطالة معاناة الأوكرانيين تحت ستار المحادثات.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني خلال مقابلة صحفية أجراها مع صحيفة "بيلد" الألمانية، عن "شكوكه حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن نظام وقف إطلاق النار، مضيفا: "لا مشكلة في نظام وقف إطلاق النار إذا كان هو الخطوة الأولى نحو القرار، وتحرير الأراضي الأوكرانية".

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني مستعد للدبلوماسية ولكنه "لن يسمح للدبلوماسية بإطالة أمد معاناتنا".