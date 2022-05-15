شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسى بواشنطن: موسكو لن تستسلم فى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن الاتحاد الروسي أكد للولايات المتحدة أنه لن يستسلم في أوكرانيا.

وأضاف أنتونوف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، "نقول بحزم ووضوح وثقة لا لبس فيها - على الأقل بالنسبة للدبلوماسيين الروس الذين يعملون هنا - لن يكون هناك أي استسلام، نحن واثقون من أن جميع الأهداف التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ستتحقق بالكامل، ولن نستسلم ولن نتراجع".

وأشار السفير الروسي إلى أن أهداف ومهام العملية العسكرية الروسية الخاصة محددة بوضوح .. قائلا "كل ما نريده هو عدم وجود أي تهديد لروسيا من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "الوضع في الوقت الحاضر خطير للغاية، والولايات المتحدة تنجذب إلى عمق الصراع مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها في العلاقات بين قوتين نوويتين".

على صعيد آخر، قال محافظ مقاطعة (بيلجورود) الروسية "فياتشيسلاف جلادكوف" إن مدنيا أصيب بجروح اليوم الأحد، جراء تعرض إحدى قرية سيريدا بالمقاطعة لإطلاق نار من الجانب الأوكراني المحاذي للمقاطعة.

وفي 11 مايو الماضي، قتل شخص وأصيب 3 آخرون على الأقل جراء تعرض قرية روسية على حدود أوكرانيا للقصف من قوات كييف.