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الخارجية البريطانية تدعو لإنشاء "حلف الناتو العالمي".. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، لإنشاء "حلف الناتو العالمي" الذي سيسمح بمتابعة ما يحدث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

 

وقالت تراس بعد وصولها إلى برلين للمشاركة في لقاء وزراء خارجية دول حلف الناتو الذي يعقد هناك اليوم الأحد: "من المهم أن نركز على حلف الناتو العالمي. لأنه أثناء حماية الأمن الأوروبي الأطلسي، نحتاج أيضا إلى الاهتمام بالأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

 

وأضافت: "نعمل بشكل وثيق مع الأوكرانيين والبولنديين وغيرهما لضمان امتلاك أوكرانيا لسلاح يتفق مع مقاييس الناتو"، معبرة في الوقت ذاته عن "دعمها الحاسم" لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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