وزيرة الخارجية الألمانية تدعو إلى سرعة انضمام السويد وفنلندا في الناتو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بوربوك، إنه ينبغي انضمام السويد وفنلندا بسرعة للناتو، إذا رغبت هذين الدولتين في الانضمام إلى الحلف.



وأضافت الوزيرة قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "أبوابنا مفتوحة لهما، إذا قررت برلماناتهما ومجتمعاتهما الانضمام إلى الناتو.. يمكنهما الانضمام بسرعة".

وأكدت أن الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا.

ويتوقع حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تتقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف في الأيام المقبلة، وأن يتم منحهما العضوية بسرعة.

ومن المتوقع أن تتم المصادقة على عضوية كل من فنلندا والسويد في غضون سنة، وسيعزز الحلف وجوده خلال هذه الفترة في شمال أوروبا، ويزيد من عدد مناوراته العسكرية هناك.

وفي وقت سابق أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف قد يعزز وجوده العسكري في منطقة بحر البلطيق، لضمان أمن السويد خلال فترة النظر في طلبها للانضمام إلى الحلف.