شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

استقرت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات، الأحد 15 مايو/أيار 2022، بالتوازي مع غلق الاسواق العالمية للمعدن النفيس.



والأسواق العالمية عطلة السبت والأحد من كل أسبوع.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، عند نحو 218.47 ريال (58.24 دولار)، وفقا لموقع " goldpricesarab".

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، نحو 191.16 ريال (50.96 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية، نحو 163.85 ريال (43.68 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 127.44 ريال (33.98 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 6795.03 ريال (1811.59 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1529.26 ريال (407.68 دولار).

وعالميا، انخفض الذهب بأكثر من 1٪ ختام تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة الماضي، ليسجل رابع انخفاض أسبوعي على التوالي، حيث أدى الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأمريكية الأكثر شراسة لتوقف شهية التجار عن شراء السبائك.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7٪ ليصل إلى مستوى 1808.89 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير/شباط عند 1798.86 دولار. وقد انخفض بنحو 4٪ خلال تعاملات الأسبوع المنصرم.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1808.20 دولار.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الخميس، إن معركة السيطرة على التضخم "ستشمل بعض الألم" ، حيث يمكن الشعور بتأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز: "إن الذهب يلقى بثقله حيث التزم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، بالإضافة إلى أن الدولار كان قويًا للغاية".

وأضاف: "من الآن فصاعدًا، فإن أرقام التضخم هي ما سيراقبه السوق عن كثب".

على الرغم من اعتبارها وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن السبائك لا تدر أي فائدة وهي حساسة لارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وعائدات السندات.

قال كبير المحللين في كيتكو، جيم ويكوف، في مذكرة: "انتعاش أسواق الأسهم العالمية وسط تراجع كره المخاطرة في السوق لإنهاء أسبوع التداول هو أيضًا سلبي للمعادن التي تعتبر ملاذًا آمنًا".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.6٪ إلى 20.98 دولار للأونصة، لكنها انخفضت بنحو 6٪ هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 936.51 دولار. وزاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1936.83 دولار بعد أن هبط أكثر من 8 بالمئة يوم الخميس.