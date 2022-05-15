الصين.. شنغهاي تعلن توقيت إعادة فتح قطاع الأعمال بعد إغلاق أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تبدأ شنغهاي تدريجيا في إعادة فتح مراكز التسوق وشركات أخرى بعد إغلاق استمر أسابيع.



قال نائب رئيس بلدية مدينة شنغهاي الصينية في إفادة صحفية اليوم الأحد، إن المركز المالي والصناعي الصيني سيبدأ تدريجيا في إعادة فتح قطاع الأعمال مثل مراكز التسوق وصالونات تصفيف الشعر اعتبارا من غدا الإثنين، وذلك بعد إغلاق صارم استمر أسابيع لمكافحة كوفيد-19.

وتم إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة لأكثر من ستة أسابيع مع تصديها لتفشي فيروس كورونا.

وسجلت مدينة شنغهاي 1203 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا بلا أعراض أمس السبت انخفاضا من 1487 في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، تراجع الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض في المركز المالي الصيني إلى 166 من 194 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي بعد تسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي ثلاث وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل وفاة واحدة في اليوم السابق.

يشار إلى أن شنغهاي، أعلنت يوم الجمعة، أنها تهدف إلى القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد بين سكانها ووقف إجراءات الإغلاق بحلول 20 مايو/أيار الجاري، وهي أول مرة يحدد فيها المسؤولون في المدينة الصينية موعداً زمنياً لإنهاء أطول عملية إغلاق تشهدها الصين منذ بدء تفشي الجائحة.

تسببت عمليات الإغلاق في اضطرابات كبيرة في الحياة اليومية، كما أدى الإخفاق في توفير الغذاء والضروريات الأخرى إلى إثارة الإحباط والغضب على نطاق واسع.

تم إغلاق الشركات والمصانع في جميع أنحاء شنغهاي أو تقييدها لأكثر من ثلاثة أسابيع، مع تأثيرات كبيرة على سلاسل الإنتاج والتوريد، والتي تفاقمت بسبب الطرق المغلقة والمسارات الأخرى داخل وخارج المدينة.

الشركات الكبرى بما في ذلك تسلا وفولكسفاجن هي من بين 666 شركة قيل لها إنها يمكن أن تستأنف الإنتاج هذا الأسبوع، تحت إدارة الحلقة المغلقة. وبحسب ما ورد تم تعميم مذكرة في Tesla قالت للموظفين إنهم سيضطرون للنوم في المصنع، حيث توفر الشركة لكل منهم كيس نوم ومرتبة ووجبات يومية وراتبًا.

أظهرت لقطات التقطتها وسائل إعلام صينية موظفي شركة تسلا وصولهم إلى المصنع ومعهم أمتعة يوم الثلاثاء، كما أظهر العديد من الأشخاص تحريك إطار سيارة تسلا حول الموقع.

وقالت شركة فولكسفاجن، التي استأنفت الإنتاج في مصانعها في تشانغتشون بعد تخفيف القيود هناك، إنها لا تزال تدرس جدوى استئناف الإنتاج في شنغهاي، حسبما ذكرت رويترز.