الشيخ محمد بن زايد يواصل استقبال التعازي من قادة العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، استقبال التعازي من قادة العالم، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



ووصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس السبت عدد من قادة الدول العربية، وأمراء ومسؤولين ورؤساء برلمانات، وشخصيات سياسية من مختلف بقاع العالم.

وكان من أبرز من قدموا واجب العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في مصاب رحيل رئيس البلاد، سلطان عمان، طارق بن هيثم، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل ثاني، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفدا عراقيا رفيعا ضم الرئيس برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وشخصيات سياسية ومسؤولين.

وقدم واجب العزاء للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ أسرة آل نهيان، أيضا، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

ويصل اليوم الأحد، عدد من قادة الدول، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أنه سيزور دولة الإمارات، لتقديم واجب العزاء في رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.

وغدا الإثنين من المتوقع أن تكون نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في دولة الإمارات، على رأس وفد لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي وقت سابق أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن جزيل شكره وتقديره لإخوانه زعماء وقادة الدول لتهنئته بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإخوانه زعماء وقادة دول العالم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم الشقيقة وبلدانهم مزيدا من التقدم والازدهار وأن ينعموا بالأمن والاستقرار.

كما توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشكر لإخوانه زعماء وقادة الدول لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.

وتوالت التهاني من زعماء وقادة دول العالم على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات، مؤكدين أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهل لهذه الثقة الغالية ومسؤوليتها، فقد نهل من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس ومن مدرسة الشيخ خليفة، سائلين المولى تعالى أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير لشعبه وأمته.