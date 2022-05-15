روسيا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يعنى نهايته

14 مايو , 2022
كييف: أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو اليوم السبت، عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن غروشكو قوله في تصريحات صحافية اليوم: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق".
وأضاف: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانياً، انطلاقاً من الواقع الجديد".
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