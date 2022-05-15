عون يحشّد اللبنانيين للمشاركة بالانتخابات: الاقتراع واجب ولا يمكن للمواطن أن يكون محايدا

وقال عون خلال الإدلاء بصوته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة وأساسية كالانتخابات، وخصوصاً أنها تتكرر كل ٤ سنوات".

وأشار إلى أن "المواطن بإمكانه أن يراقب خلال الأربع سنوات عمل النواب ويميّز ويختار"، مضيفاً: "أتمنى على الجميع أن يمارسوا حقهم اليوم وينتخبوا".

