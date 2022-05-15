انت الان تتابع خبر عون يحشّد اللبنانيين للمشاركة بالانتخابات: الاقتراع واجب ولا يمكن للمواطن أن يكون محايدا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- متابعة
دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأحد، مواطني بلاده إلى المشاركة في الانتخابات النيابية التي انطلقت صباح اليوم.
وقال عون خلال الإدلاء بصوته، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الاقتراع واجب والمواطن لا يمكنه ان يكون محايدا في قضية مهمة وأساسية كالانتخابات، وخصوصاً أنها تتكرر كل ٤ سنوات".
وأشار إلى أن "المواطن بإمكانه أن يراقب خلال الأربع سنوات عمل النواب ويميّز ويختار"، مضيفاً: "أتمنى على الجميع أن يمارسوا حقهم اليوم وينتخبوا".
وأشار إلى أن "المواطن بإمكانه أن يراقب خلال الأربع سنوات عمل النواب ويميّز ويختار"، مضيفاً: "أتمنى على الجميع أن يمارسوا حقهم اليوم وينتخبوا".