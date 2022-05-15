العواصف الترابية تعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مناطق البلاد سيكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وحركة الرياح ستتسبب بتصاعد الغبار".

وأضافت، أن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون يوم غد الاثنين، وما بعده، صحواً ومغبراً، مع حدوث عواصف ترابية تجعل الرؤية أقل من 1000 متر".