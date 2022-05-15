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انت الان تتابع خبر العواصف الترابية تعود مجدداً.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لأربعة أيام مقبلة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد، توقعاتها لحالة الطقس الجوية في عموم مناطق العراق، مشيرةً إلى أن الغبار سيبدأ بالتصاعد اليوم، والعواصف الترابية تحدث في اليومين المقبلين.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مناطق البلاد سيكون طقسها صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وحركة الرياح ستتسبب بتصاعد الغبار".
وأضافت، أن "طقس المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية سيكون يوم غد الاثنين، وما بعده، صحواً ومغبراً، مع حدوث عواصف ترابية تجعل الرؤية أقل من 1000 متر".
أدناه توقعات الهيئة: