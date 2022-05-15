انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها من مديريات الشرطة في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/7 ولغاية 2022/5/14 كالاتي:

- تنفيذ اوامر قبض 1342

-القبض مطلقي العيارات النارية 14

-احالة متهمين الى المحاكم 142

-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 248

-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 301

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 521

-مضاهات طبعات الاصابع 28

-عدد طالبي النجدة 2457

-دعاوى حالات العنف الاسري 848

-فض مشاجرات 2982

-ضبط عجلات مطلوبة 58

-تبرع بالدم 24

-القبض على المتسولين 1082

-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 10

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 537

-طبع لوحات السيارات 7934

-اصدار اجازات السوق 7348

-اصدار سنوية السيارات 13650