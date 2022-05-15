انت الان تتابع خبر بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها من مديريات الشرطة في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/7 ولغاية 2022/5/14 كالاتي:
- تنفيذ اوامر قبض 1342
-القبض مطلقي العيارات النارية 14
-احالة متهمين الى المحاكم 142
-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 248
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 301
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 521
-مضاهات طبعات الاصابع 28
-عدد طالبي النجدة 2457
-دعاوى حالات العنف الاسري 848
-فض مشاجرات 2982
-ضبط عجلات مطلوبة 58
-تبرع بالدم 24
-القبض على المتسولين 1082
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 10
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 537
-طبع لوحات السيارات 7934
-اصدار اجازات السوق 7348
-اصدار سنوية السيارات 13650
- تنفيذ اوامر قبض 1342
-القبض مطلقي العيارات النارية 14
-احالة متهمين الى المحاكم 142
-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 248
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 301
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 521
-مضاهات طبعات الاصابع 28
-عدد طالبي النجدة 2457
-دعاوى حالات العنف الاسري 848
-فض مشاجرات 2982
-ضبط عجلات مطلوبة 58
-تبرع بالدم 24
-القبض على المتسولين 1082
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 10
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 537
-طبع لوحات السيارات 7934
-اصدار اجازات السوق 7348
-اصدار سنوية السيارات 13650