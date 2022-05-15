كربلاء.. إخماد حريق 'ضخم' داخل مجمع تجاري في منطقة ما بين الحرمين (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء حادث حريق ضخم اندلع داخل مجمع سوق الدهان الذي يحتوي على أكثر من 150 محلاً تجارياً يقع ما بين الحرمين الشريفين وسط محافظة كربلاء المقدسة، إضافة إلى احتراق مولدة كهربائية وخزين كبير من وقود الگأز الخاص بتشغيلها".وأضافت، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهدها الآلي والبشري من أجل تطويق النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى ما يجاور المجمع التجاري وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابعت: "على أثر ذلك تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".