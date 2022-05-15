انت الان تتابع خبر القبض على شاب وفتاة تولدت سنة 2005 يروجان المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بتمكن قوة أمنية من القبض على شاب وفتاة معه مواليدها 2005 يروجان المخدرات في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية ألقت القبض على مروج للمخدرات تولد 1999، ومعه مروجة تولدت سنة 2005، بالجرم المشهود بالقرب من جامع الفرقان ضمن منطقة الصليخ".
وأضاف، أن المتهمين "ضُبِطَ بحوزتيهما مادة شبيهة بالكرستال، وزنها 215 غراماً، وبايب زجاجي".