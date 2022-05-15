القبض على شاب وفتاة تولدت سنة 2005 يروجان المخدرات في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية ألقت القبض على مروج للمخدرات تولد 1999، ومعه مروجة تولدت سنة 2005، بالجرم المشهود بالقرب من جامع الفرقان ضمن منطقة الصليخ".

وأضاف، أن المتهمين "ضُبِطَ بحوزتيهما مادة شبيهة بالكرستال، وزنها 215 غراماً، وبايب زجاجي".

