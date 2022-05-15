ميسي يتوهج في لقاء مونبلييه ويسجل هدفين رائعين (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه مونبلييه برباعية دون رد، أمس السبت، في الجولة الـ37 قبل الأخيرة من منافسات الدوري الفرنسي.

وتكفل ميسي بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6، و20، ثم أضاف مواطنه أنخيل دي ماريا، الهدف الثالث، في الدقيقة 27، وأكمل النجم الفرنسي كليان مبابي الرباعية، في الدقيقة 60.