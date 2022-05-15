الأوضاع مستقرة في مدينة خيرسون.. وسط انتشار مكثف للشرطة العسكرية الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال إيغور غورياكوف، القائم بأعمال رئيس مركز الاحتجاز في خيرسون، إن الوضع في المدينة مستقر وسط انتشار مكثف للشرطة العسكرية الروسية بعد محاولات جهات أوكرانية إثارة الشغب في المركز.



وأضاف غورياكوف:"في الوقت الحالي، أعتقد أن هناك (قوات) أكثر من كافية من جانب القوات الروسية، الوضع في المدينة مستقر، وعلى حد علمي، مسيطر عليه بالكامل".

في وقت سابق، قال غورياكوف أنه كانت هنالك تعليمات من القوات الأوكرانية بتنظيم أعمال شغب في المدينة (المحررة) تضمنت هروب السجناء من مركز الاحتجاز، من أجل زعزعة استقرار الوضع في المدينة.

وأوضح غورياكوف أن الوضع في مركز الاحتجاز كاد أن يخرج عن السيطرة، وأن أكثر من 280 سجينا يمكن أن يفروا إلى المدينة، إلا أن الشرطة العسكرية الروسية بعد طلب المساعدة منها، سيطرت على الوضع وقمعت التمرد داخل المركز، حتى استقر الوضع تماما.