جوزيب بوريل يعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقدم جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بواجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال بوريل إنه تحدث مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وأن المحادثة تضمنت تقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأشار منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن "الشراكة القوية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ضرورية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية".

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات قد نعت إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً، الجمعة، 13 مايو/أيار الجاري".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من أمس السبت حدادا على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين عام 1948، وفي أغسطس/آب عام 1966 عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.

وفي فبراير/شباط عام 1969 عُيّن ولياً للعهد لإمارة أبوظبي، وتولى فقيد الأمتين العربية والإسلامية رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز 1971.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 1974 أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي، كما عين عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة الإمارات وحاكماً لإمارة أبوظبي.