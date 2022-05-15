عاجل.. ⁧‫إيمانويل ماكرون‬⁩ يصل إلى ⁧‫الإمارات‬⁩ لتقديم العزاء في رحيل الشيخ ⁧‫خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات، في زيارة لتقديم العزاء، في رحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقالت الحكومة الفرنسية، في بيان، أمس السبت إن ماكرون يزور دولة الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة، ولـ"التعبير عن دعمه لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي الأسرة والشعب الإماراتي كله".

وتنظر فرنسا إلى دولة الإمارات، باعتبارها شريكا استراتيجيا لها في المنطقة، وترتبط الدولتان بعلاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية قوية للغاية.

وكان ماكرون في تغريدة باللغة العربية إثرة وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان: "أفجعنا خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع: "أعرب عن تعاطفي مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، وأسرته وشعب الإمارات".