عاجل.. الرئيس اللبناني يدلي بصوته في الانتخابات النيابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون، والسيدة الأولى بصوتهما في الانتخابات النيابية، بمركز اقتراع في حارة حريك.



وعقب إدلائه بصوته قال عون، إن الاقتراع واجب على كلّ مواطن ولا يجب الحياد في قضية كبيرة، تتمثل باختيار نظام الحكم.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، انتخابات نيابية شاملة في لبنان يأمل المشاركون فيها أن تشكل بارقة أمل في مسار البلاد، الغارقة في خلاف سياسي وأزمة اقتصادية.

ومن المفترض أن يختار الناخبون اللبنانيون في السباق التشريعي المرتقب، 128 نائباً يتوزعون على 15 دائرة انتخابية، وفق قانون انتخابي يعتمد على النسبية على أساس اللوائح المغلقة، مع إعطاء صوت تفضيلي واحد من كل ناخب لمرشح ضمن اللائحة.