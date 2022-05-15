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عاجل.. وسائل إعلام لبنانية: إطلاق نار على حاجز للجيش في عكار وإصابة أحد العسكريين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب 2 من العسكريين في إطلاق نار على حاجز للجيش اللبناني بعكار.

 

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، إن شخصا يدعي "ي.م"، أطلق النار على حاجز الجيش في منطقة ضهر نصار في عكار.

 

وأضافت أن "إطلاق النار  أدى الى إصابة جنديين بجروح طفيفة".

 

ولفتت إلى أن "جنود الجيش في الحاجز ردوا بإطلاق النار على المهاجم ما أدى إلى إصابته بطلق ناري في كتفه".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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