زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يلتقي زيلينسكي.. في كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل السبت إلى كييف حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة غير معلنة بصحبة أعضاء جمهوريين آخرين في المجلس.



ويضغط ماكونيل على السناتور الجمهوري راند بول لإنهاء معارضته لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تحظى بدعم ساحق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشاد زيلينسكي بما وصفه بأنه إشارة قوية على دعم الحزبين لأوكرانيا.

وقال في بيان: "شكراً لجهودك القيادية في مساعدتنا على القتال ليس فقط من أجل بلدنا ولكن أيضاً من أجل القيم والحريات الديمقراطية. نحن حقا نقدر ذلك".

ورافق ماكونيل كل من سوزان كولينز من ولاية مين وجون براسو من وايومنج وجون كورنين من تكساس.

وزار العشرات من الساسة والمشاهير الأجانب أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير (شباط) لإظهار دعمهم لها، والأحد الماضي، كانت زوجة الرئيس جو بايدن، الأستاذة الجامعية جيل بايدن، في زيارة غير معلنة إلى كييف.