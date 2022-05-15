موسكو تنفي تضرر سفينة تابعة للبحرية في البحر الأسود جراء قصف أوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

نفت روسيا السبت مزاعم بأن أوكرانيا ألحقت أضراراً بسفينة إمدادات تابعة للبحرية الروسية في البحر الأسود وعرضت صوراً لما قالت إنها السفينة دون أي علامات على وقوع أضرار.



وقالت السلطات العسكرية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا الخميس إن القوات البحرية الأوكرانية قصفت السفينة فسيفولود بوبروف مما تسبب في اشتعال النار بها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت صوراً قالت إنها التقطت للسفينة اليوم السبت في ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

وأضافت "يتضح الآن من الصور أن السفينة لم تتضرر على الإطلاق".

والشهر الماضي غرق الطراد موسكفا، وهو السفينة الرئيسية في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، بعد أن اشتعلت فيه النيران.

وقالت أوكرانيا إنها أصابت السفينة بصاروخ أُطلق من الساحل بينما قالت موسكو إن انفجار ذخيرة كان سببا في غرقها.