كوريا الشمالية تسجل 15 حالة وفاة إضافية.. بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الأحد عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا علاوة على إصابة 286 ألفاً و180 شخصاً على مستوى البلاد بأعراض الحمى، وذلك بعد 3 أيام من إعلان البلاد عن تفشي كورونا.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الحالات الجديدة التي حدثت بين ليل الجمعة ومساء السبت رفعت عدد الوفيات إلى 42 شخصاً وعدد الحالات التي ظهر عليها أعراض الحمى منذ أواخر أبريل(نيسان) الماضي إلى 820 ألفاً و620 حالة.

وأضافت أن من بين الحالات 469 ألفاً و30 حالة تعافوا من المرض في حين أنه لا يزال 324 ألفاً و550 شخصاً يخضعون للعلاج، وفقاً لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت يوم الخميس الماضي لأول مرة عن تفشي الجائحة بها بعد عامين من إدعائها أنها خالية من فيروس كورونا.