زيلينسكي يؤكد أن الوضع في دونباس صعب للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا لا يزال "صعباََ للغاية" بالنسبة لأوكرانيا.



وشدد زيلينسكي على أن"القوات الروسية لا تزال تحاول على الأقل إظهار بعض النصر. في اليوم الثمانين من الغزو واسع النطاق، الذي يبدو جنونياً بشكل خاص، لكنهم لم يتوقفوا عن كل جهودهم تلك".

وتركز القوات الروسية هجماتها على شرقي أوكرانيا بعد فشلها في التقدم نحو العاصمة كييف.

وكان زيلينسكي متفائلاً في تقييمه. وقال "خطوة بخطوة نجبر المحتلين على الخروج من أرضنا. وسنجعلهم يتركون المياه الأوكرانية أيضاً".

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه أجرى في كييف محادثات يوم السبت مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتشل ماكونيل.

وقال زيلينسكي إنه دعا إلى الإعلان الرسمي بأن روسيا دولة إرهابية .